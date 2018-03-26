الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر استهداف مدينة الرياض ومناطق مدنية أخرى بعدد من الصواريخ الباليستية التي اطلقتها الميليشيات الحوثية, وتم احباطها بحمد الله تعالى.وعبّرت عن إدانتها الشديدة لمحاولات استهداف المناطق الآهلة بالسكان والمدنيين ، مما يشكل تحد صارخ وانتهاك للأعراف والقيم الدولية وتهديدا سافرا للأبرياء من المدنيين، وعملا يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي للدول المجاورة.وأوضحت الأمانة في بيان إعلامي عاجل لها اليوم أن استخدام مثل هذا النوع من الصواريخ هو خرق واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم التعدي على المدنيين، ولقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وأبدت الأمانة العامة استغرابها من التقاعس الدولي الواضح من مجلس الأمن الدولي وصمت أعضائه حيال اتخاذ القرارات ضد تلك الانتهاكات السافرة لقرارات الأمم المتحدة وخرق قرار المجلس رقم 2231 الذي يفرض القيود على البرامج النووية، ويحضر تجارب اختبار الصواريخ الباليستية.وطالبت الأمانة مجلس الأمن الدولي باحترام قراراته التي يؤدي خرقها إلى المزيد من التوتر والصراع والاعتداء على المدنيين الأبرياء ومواصلة زعزعة الأمن الإقليمي في المنطقة, ومن ذلك قرار المجلس رقم 2216 الذي تتضمن بنوده الامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، وهو ما يعني استمرار انتهاك مثل هذه القرارات ضد الإنسانية .// انتهى //12:03ت م