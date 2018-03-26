تونس 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ببدء الانتخابات الرئاسية المصرية التي تستمر 3 أيام متتالية، مشيرة إلى أن 60 مليون مصري يدلون اليوم بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.وسلطت الضوء على مستجدات الأوضاع في ليبيا مع إعلان القوات الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" أنها قصفت مواقع للإرهابيين في ضواحي مدينة أوباري الليبية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.وتحدثت صحف الاثنين عن الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس على قطاع غزة، مشيرة في السياق إلى تحذير جيش الاحتلال أهالي قطاع غزة من الوجود بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وتنبيهه إلى إمكانية إطلاق النار على المخالفين.وتوقفت عند تحذير الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من توسع المخاطر التي تحيط بحدود الجزائر، ودعوته إلى المحافظة على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج.وتناقلت صحف تونس تحذير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من كارثة إنسانية قد تلحق بمجتمع اللاجئين الكونغولي مالم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة التحديات ومساعدة لاجئين قد يصل عددهم بنهاية العان الجاري إلى نحو 800 ألف كونغولي أجبرهم العنف على الفرار من مناطقهم إلى بلدان مجاورة.// انتهى //12:08ت م