كابول 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأعلن المكتب الإعلامي لحكومة إقليم ننجرهار الأفغاني اليوم، مقتل وإصابة سبعة أشخاص ما بين مسلحين ومدنيين في انفجارات متفرقة ناجمة عن زرع عبوات ناسفة في الإقليم الواقع شرق أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المكتب الإعلامي، أن أحد التفجيرات استهدف منطقة خوجياني حيث تم زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين.وأضاف البيان أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى عقب وقوع الانفجار وتم تشخيص حالتهم الصحية بأنها متوسطة الخطورة.وفي نفس السياق، أعلن فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغاني، أن مسلحًا تابعًا لحركة طالبان لقي حتفه وأصيب آخر إثر انفجار قنبلة في منطقة شيرزاد.// انتهى //12:08ت م