الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين, عن البدء باستقبال طلبات المستثمرين لإنشاء وتشغيل مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات في مدينتي الدمام والخبر، حيث تعـد "تقدير" منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل الكتروني بمهنية واحترافية، ووفق المعايير والمقاييس العالمية.ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة الهيئة وأهدافها لخصخصة مراكز تقدير أضرار حـوادث المركبات والتوسع في إنشاء وتشغيل هذه المراكز من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية أعدتها الهيئة وتتوافق مـع المعايير والمواصفات الدولية، بحيث ستساهم هده المراكز في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام الكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثير من الإجراءات ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.يأتي ذلك بعد انتهاء الهيئة من فرز المرحلة الأولى من خصخصة مراكز تقدير فـي مدينة الرياض، التي استقبلت فيها الهيئة 20 مستثمر يتنافسون على إنشاء وتشغيل مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات في مدينة الرياض.يذكر أن الهيئة تعمل حاليا على رفع كفاءة العاملين في المراكز والممارسين لمهنة التقدير من خلال برنامج تدريبي متخصص بدأت في تقديمه العام الماضي، حيث قدمت 14 دورة تدريبية حضرها 210 متدربا في الرياض وجدة والدمام، كما ستقدم خلال هذا العام 15 دورة تدريبية في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى.// انتهى //12:13ت م