محايل 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسبدأ فرع خدمات المياه في محافظة بارق, بصرف كروت الاستحقاق للمستفيدين المسجلين في مشروع "السقيا" لأهالي المحافظة ومراكزها والقرى التابعة لها عن الفترة من 3 /7 /1439هـ إلى 4 /1 /1440هـ.ودعا مدير فرع المياه بالمحافظة عبدالله بن جعفر, المستفيدين إلى مراجعة قسم خدمة العملاء بالفرع لاستلام مستحقاتهم مع ضرورة إحضار الوثائق اللازمة "بطاقة الهوية الوطنية - أساس -، و صورة من سجل الأسرة، وفاتورة كهرباء حديثة"، مشيراً إلى أن طباعة الكروت ستكون مصحوبة بـتحديث للبيانات.// انتهى //12:18ت م