رام الله 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية، المحاولة الآثمة، التي قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بإطلاق صواريخ بالستية، باتجاه المملكة العربية السعودية .وأكدت الرئاسة في بيان لها ، اليوم ، وقوف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية ، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.وشدد البيان ، على أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية هو استهداف للأمتين العربية والإسلامية، مؤكدة استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات الإرهابية.// انتهى //12:21ت م