عام / الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة من داخل الأراضي اليمنية
الاثنين 1439/7/9 هـ الموافق 2018/03/26 م واس
رام الله 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واس
أدانت الرئاسة الفلسطينية، المحاولة الآثمة، التي قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بإطلاق صواريخ بالستية، باتجاه المملكة العربية السعودية .
وأكدت الرئاسة في بيان لها ، اليوم ، وقوف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية ، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.
وشدد البيان ، على أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية هو استهداف للأمتين العربية والإسلامية، مؤكدة استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات الإرهابية.
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