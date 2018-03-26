الرباط 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إدانة العاهل المغربي الملك محمد السادس الشديدة لعملية احتجاز الرهائن الماساوية التي وقعت ببلدة تريب الفرنسية الجمعة الماضي، والهجمات التي تلتها و خلفت مقتل رجل امن واثتنين من الرهائن.وتابعت التحقيقات الجارية بفرنسا بعد هذا الحادث الإرهابي.وتناولت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في الغوطة الشرقية، مبرزة أن دفعة جديدة من المقاتلين والمدنيين غادرتا مدينة حرستا بالغوطة وسط استمرار الغارات التي تشنها القوات السورية على البلدة الواقعة قرب دمشق.واهتمت بالانتخابات الرئاسية التي تجري بداية من اليوم في مصر، التي ينتظر أن تعرف نتائجها يوم 2 أبريل المقبل.كما اهتمت الصحف باللقاء المرتقب بين قادة الاتحاد الأوربي والرئيس التركي لمناقشة المساعدات المالية الموعودة لأنقرة وفقًا لاتفاق الهجرة 2016.وتطرقت إلى ملف الأزمة النووية بشبه الجزيرة الكورية، ونقلت تحذيرات الرئيس الأمريكي السابق من أن كوريا الشمالية تمثل تهديدًا حقيقيًا لا يمكن معالجته إلا بتعاون دوليوأهتمت صحف المملكة بالمسيرات الحاشدة في أنحاء أمريكا للمطالبة بفرص قيود على الأسلحة.// انتهى //12:22ت م