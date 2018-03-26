إسلام آباد 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، عزم القيادة الباكستانية على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء على آخر عنصر إرهابي في البلاد.واهتمت بنجاح باكستان في عقد أول بطولة وطنية للعبة الكريكيت على أراضيها بعد سنوات من الانقطاع نظرًا لموجة الإرهاب الداخلي.أمنيًا.. أخبرت صحف الاثنين عن إصابة عشرة أشخاص جراء انفجار وقع في مدينة ديرة إسماعيل خان، ونجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على اثنين من العناصر الإرهابية في مدينة فيصل آباد.وأشارت إلى اتفاق باكستان والصين على إقامة مناطق اقتصادية جديدة على طول مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.وتابعت سلسلة الاستعدادات الجارية على مستوى الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات العامة القادمة.وعرجت إلى المشاورات الجارية بين الحكومة وأحزاب المعارضة في باكستان للاتفاق على هيكل الحكومة الانتقالية التي ستشرف على الانتخابات العامة.أفغانيًا.. أخبرت الصحف عن مقتل شخص وإصابة آخرين بهجوم انتحاري على مسجد في إقليم هرات.وتطرقت إلى الانفجار الذي وقع في مدينة الاسكندرية المصرية وأدى إلى مقتل أحد رجال الشرطة.كما تناقلت صحف باكستان أنباء إدراج الولايات المتحدة الأمريكية سبع شركات باكستانية في قائمة الكيانات الأجنبية التي تخضع لإجراءات صارمة للرقابة على الصادرات.// انتهى //12:22ت م