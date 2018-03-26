الطائف 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني اليوم، وحدات المؤسسة بمحافظة الطائف، اطلع خلالها على سير العملية التدريبية في الكلية التقنية ، والمعهد الصناعي والكلية العالمية.والتقى الدكتور راشد الزهراني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه، بوكلاء ورؤساء وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الطائف وفروعها في محافظات رنية وتربة وميسان، مقدماُ شكره لعميد الكلية التقنية رئيس اللجنة التنفيذية لملتقى التوظيف الموحد الثاني المهندس حمد القاسم، وفريق العمل بالكلية على حسن الأداء والتنظيم الذي شهده ملتقى التوظيف الموحد الثاني، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بفندق الإنتركونتال .// انتهى //12:23ت م