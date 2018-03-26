الرس 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسالتقى وكيل محافظة الرس بدر العساف بمكتبه اليوم ، مدير تعليم الرس سليمان الطعيسي ، يرافقه عدد من طلاب متلازمة داون.وأكد وكيل المحافظة أهمية العناية بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، مشيراً إلى ضرورة دمجهم مع المجتمع،وتكثيف البرامج الخاصة بهذه الفئة.وقدم مدير تعليم الرس شكره لوكيل المحافظة على اهتمامه واستقباله لهذه الفئة التي سخرت الدولة لها جميع الإمكانيات والقدرات لخدمتهم والعناية بهم وفق برامج علمية دقيقة ينفذها قسم التربية الخاصة .من جانبه أوضح رئيس قسم التربية الخاصة عبدالعزيز العصيمي،أن طلاب متلازمة داون يخضعون للمتابعة الدقيقة من مشرفي ومعلمي هذه الفئة،وتم إلحاقهم بالفترة المسائية بنادي الملك فيصل للأنشطة الترويحية والتعليمية ، مبيناً أن ذلك حقق نجاحا كبيرا في اندماج هذه الفئة ،وتعزيز التفاعل مع وضعهم الإنساني.وفي ختام اللقاء قدم العساف هدايا للطلاب ،مؤكدا أنهم محل اهتمامه وسؤاله دائما.حضر اللقاء المساعد للشؤون التعليمية سليمان السحيم،ورئيس ومشرفو قسم التربية الخاصة بتعليم الرس.// انتهى //14:43ت م