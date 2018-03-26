الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واساستقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة اليوم, شقيق شهيد الواجب الرقيب مساعد بن سعد الرشيدي أحد أفراد قوات الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان الشرف بالحد الجنوبي بمنطقة نجران, حيث قلد سموه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لشقيق شهيد الواجب، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم.وأشاد سمو وزير الحرس الوطني خلال الاستقبال بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهيد، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ودرعه ومصدر قوته بعد الله عز وجل, وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته، مشيراً إلى أن وزارة الحرس الوطني، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - حرصت كل الحرص على رعاية أسر هؤلاء الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، واستشعاراً منها لهذا الدور تجاههم.من جانبه عبر مسعد بن سعد الرشيدي "شقيق الشهيد", عن بالغ شكره وتقديره لسمو وزير الحرس الوطني على استقباله وتقليده وسام الملك عبدالعزيز، تقديراً لما قدمه الشهيد من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكداً اعتزازه بهذا التكريم غير المستغرب من سموه، وافتخاره باستشهاد شقيقه في ساحات العز والكرامة ذوداً عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.حضر الاستقبال معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومدير الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين اللواء سعود بن عبدالله آل ذواد, ومدير إدارة الشهداء العميد محمد بن مسفر المالكي.// انتهى //14:49ت م