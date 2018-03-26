الطائف 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني على أن ملتقيات التوظيف الموحد تمثل نموذج مميز للتعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات سواء الحكومية أو في القطاع الخاص.وقال نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب خلال حضوره تدشين فعاليات ملتقى التوظيف الموحد الثاني، الذي تنظمه الكلية التقنية بالطائف، لمدة يومين، بفندق الانتركونتننتال، "نجد أن ملتقيات التوظيف، تجمع مختلف الجهات المعنية ببحث احتياجات سوق العمل، فهناك التدريب التقني والمهني وهو القطاع المعني بتأهيل وتدريب شباب وشابات الوطن للانخراط بسوق العمل، كذلك نجد وزارة العمل ممثلة بمكاتبها وهي الجهة المعنية بتنظيم سوق العمل وتطوير آلياته، كذلك يشارك في الملتقى صندوق تنمية الموارد البشرية حيث يعرض أهم المبادرات والبرامج التي يقدمها لتدعيم وتمكين شباب وشابات الوطن من فرص العمل، إضافة إلى مشاركة المنشآت والمؤسسات في القطاع الخاص التي تعد شريكاً رئيسياً بحضورها المميز ليس بعدد الشركات المشاركة بل بعدد الفرص الوظيفية المقدمة منها للشباب".وأبان الدكتور راشد الزهراني أن مثل هذه اللقاءات تمثّل الشراكة الحقيقية مع قطاع الأعمال، الذي يعد أحد أهم ركائز الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويدل على ذلك الحضور المميز لها في الملتقى من خلال مشاركة أكثر من 38 مؤسسة ومنشأة، أتاحت أكثر من 600 فرصة وظيفية لشباب وفتيات الوطن.// انتهى //14:50ت م