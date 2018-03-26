الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسشاركت جامعة رياض العلم، في مؤتمر دوفات دبي الدولي 2018 للصيدلة وتكنولوجيا الدواء، ممثلة بكلية الصيدلة، حيث تم التعريف برؤية الجامعة وأهدافها وتوضيح رسالتها والبرامج التي تقدمها كلية الصيدلة لمرحلتي الماجستير والبكالوريوس.وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بجامعة رياض العلم الدكتور ضياء الأنصاري أن جامعة رياض العلم دأبت منذ تأسيسها على المشاركة في مثل هذه المناسبة العلمية والدولية في كل عام ، حرصاً منها على الإسهام في التعريف بأحد الصروح العلمية في المملكة العربية السعودية، وإظهاراً للمستوى الذي وصلت له الجامعات والكليات، بالإضافة إلى سعيها للإسهام في صقل مواهب طلبتها وتنمية مهارات الاتصال لديهم ، وتأهيلهم للحياة العملية بعد التخرج ، وتعويدهم على الحضور والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تهدف إلى نقل الخبرات وتبادلها وعرض الآراء العلمية والتزويد بآخر المستجدات في التخصص، وتشجيع التعليم مدى الحياة، وتطلعاً كذلك لتحقيق رؤيتها في تحقيق الريادة والتميز لتكون في طليعة المؤسسات التعليمية محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تأتي هذه الرؤية منسجمة مع رؤية المملكة 2030 في ترسيخ معاني الجودة ورفع مستوى الأداء وتنمية العنصر البشري .من جانبه قدم رئيس مجلس الأمناء بجامعة رياض العلم البروفسور عبد الله بن ركيب الشمري الشكر والتقدير لعميد كلية الصيدلة الدكتور قيس بن غانم العبيدي ولطلاب وطالبات الكلية المشاركين في المعرض والمؤتمر، وحثهم على استمرار المشاركة في مثيلاتها من المناسبات العلمية الدولية والمحلية التي تمتزج فيها الخبرات.وأكد مضي الجامعة في ترسيخ مفهوم التطوير وتطبيق معايير الجودة، تفاعلاً مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:53ت م