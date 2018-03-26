الطائف 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسدشن محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، اليوم، بمبنى بلدية العرضية الجنوبية، مبادرة "غذاؤكم آمن"، التي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بالطرق السليمة للتعامل مع الغذاء .وأكد رئيس بلدية العرضية الجنوبية عبد العزيز بن سعيد الشهراني أن المبادرة تهدف إلى توعية وتثقيف العاملين في المطاعم والمحلات الغذائية، حيث يقوم قسم الرقابة الصحية بزيارات ميدانية لعدد من المواقع والمطاعم للقاء العاملين وتثقيفهم بتوزيع النشرات والمطويات التي تشرح الطرق السليمة للتعامل مع الغذاء سواء في الطهي أو التخزين .بعد ذلك افتتح محافظ العرضيات المعرض المصاحب للفعالية، واطلع على محتويات المعرض الذي يضم عدد من الأركان يشرح القائمين عليها آلية قسم الرقابة الصحية في متابعة المواد الغذائية والمطاعم وخطة القسم المستقبلية لإنجاح المبادرة وضمان استمرارها.// انتهى //14:53ت م