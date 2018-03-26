أبهــا 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستسلم المدير العام للتعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان اليوم شهادة اعتماد الجودة الدولي (الآيزو) للنظم الإدارية من فريق التميز في الإدارة، بحضور قيادات الإدارة بنين وبنات.من جهتها أوضحت مديرة مركز عسير للتميز فاطمة أبو ملحة أن ما تم تحقيقه يعد تتويجا لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء من كافة أقسام وشعب الإدارة، وينم عن عمل الجميع بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أنه تم تحقيق الشهادة بعد أن أتم مركز عسير للتميز وإدارة الجودة الشاملة عمليات التدقيق الداخلي ومتابعة جهات المنح في التدقيق الخارجي لتطبيق بنود المواصفة القياسية"ISO 9001-2015" .من جهته أوضح مساعد مدير المركز محمد معتق أن هناك حزمة من البرامج سيتم إطلاقها على مستوى الإدارة والميدان، لنشر ثقافة التميز، ومجالاته وبرامجه، لافتًا إلى أن إدارة التعليم حققت وسام الجودة من الدرجة الأولى على مستوى إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.// انتهى //15:02ت م