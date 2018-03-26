الدمام 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسعقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية أمس لقاء مع ملاك المنشآت التدريبية الأهلية بالمنطقة الشرقية , بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي الدكتور مبارك الطامي وذلك في مقر إدارة التدريب التقني والمهني بالدمام.ويهدف هذا اللقاء إلى دعم المستثمرين في مجال التدريب الأهلي واستعراض الخطط المستقبلية للإدارة لتطوير العمل ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه منشئات التدريب الأهلية.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم , رغبة الإدارة في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاع التدريب الأهلي ومحاولة إيجاد الحلول لهذه العقبات وإن يكون هناك تكامل بين هذه المنشآت والإدارة لرفع مستوى التدريب ومخرجاته ومواكبة التطور في المجالات الصناعية التي يشهدها الوطن في كافة المجالات.وأشار إلى أن الاجتماع أوصى بتشكيل مجلس استشاري للتدريب الأهلي بالمناطق للعمل على تطوير المنشآت والسماح للمعاهد الأهلية التدريب للدراسة عن بعد إضافة إلى إنشاء كلية تقنية تحت إشراف التدريب الأهلي وتطوير آلية الاختبار الشامل وتوافقها عن مناهج المنشآت الأهلية.وفي ختام الاجتماع كرم السلوم نائب محافظ مساعد مدير عام التدريب الأهلي الدكتور مبارك الطامي وملاك منشآت التدريب الأهلية بدروع تذكارية.// انتهى //15:03ت م