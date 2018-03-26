جدة 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسوقعت كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس اتفاقية تعاون مشترك مع كلية مدينة جلاسكو باسكتلندا، في مجال الأبحاث وتعاون أعضاء هيئة التدريس، وتطوير برامج التدريب البحري لطلاب الكليتين.وتهدف الاتفاقية إلى رفع الكفاءة المهنية لخريجي كلية الدراسات البحرية بما يسهم في تعزيز قدراتهم، وصولًا لهدف إيجاد الوظائف المتميزة في مجال النقل البحري، حيث تعد كلية مدينة جلاسكو من الكليات الرائدة والمتميزة عالميا في مجال التدريب البحري, وذلك بإمكانيتها الفريدة ومكانة أعضاء الهيئة التعلمية بها إذ تحتل المركز الأول بين الكليات والمعاهد البحرية العالمية.وأشادت عميدة كلية العلوم البحرية بجلاسكو الدكتورة نيكولا كرافورد بالمستوى المشرف الذي وصلت إليه كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، مبدية إعجابها بمستوى التجهيزات وكذلك الطلاب, الأمر الذي يؤهل الكلية للوصول إلى مصاف الكليات البحرية العالمية.من جهته رفع عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز، شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة ووكلاء الجامعة على دعمهم الدائم لكلية الدراسات البحرية، وهو ما انعكس على الكلية تطوراً وارتقاء وعلى طلابها مستوى وتميز.// انتهى //15:04ت م