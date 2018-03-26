الدمام 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأكملت بلدية محافظة الجبيل ممثلة في إدارة الحدائق و التشجير من أعمال تزيين الميادين والشوارع والحدائق والتقاطعات والجزر الوسطية بأكثر من 50 الف زهرة ووردة موسمية وزراعة 3 آلاف شجرة إضافة إلى تقليم الأشجار وتنسيقها واستبدال التربة وتمديد شبكات الري الحديثة في جميع مواقع محافظة الجبيل.وأشارت البلدية إلى أنه يجري حالياً العمل على تنفيذ عدد من الساحات البلدية والملاعب وعدد من الحدائق في أحياء الجبيل إضافة إلى تأهيل وتطوير الدوارات الحدائق والكورنيش وتركيب المجسمات الجمالية وزراعة محيط المجسمات بالزهور الموسمية وصيانة ألعاب الأطفال وعمل غطاء جمالي للحماية من أشعة الشمس في الحدائق و الكورنيش.وأوضحت البلدية أنها ستقوم بالتعاون مع المواطنين لتخصيص أيام من كل شهر يفسح فيها المجال للعمل التطوعي وإشراك المتطوعين في أعمال الزراعة والتشجير بهدف ترسيخ ثقافة أهمية الشجرة في حماية البيئة داعية المواطنين والمقيمين للتعاون للحفاظ على هذه الأشجار والشتلات خدمة لصالح العام.// انتهى //15:07ت م