بريدة 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسانطلقت أمس بطولة المملكة لكرة الهدف للإعاقة البصرية ، بمشاركة أكثر من 45 لاعباً ، منهم نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم ، والرياض وجدة والمدينة والدمام ونجران، وذلك بالصالة الرياضية في بيت الطالب ببريدة .وعبر المدير التنفيذي لنادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم خالد المرشود ، عن سعادته لنيل نادي القصيم بطولة المملكة لكرة الهدف للإعاقة البصرية ، مشيراً إلى أن إضافة بطولة المملكة لكرة الهدف لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب بطولات النادي السابقة ووضعها بأدراج نادي القصيم وذلك من أجل تعزيز رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة والمملكة العربية السعودية بأكملها .وبين المرشود أن الهدف هو تمكين الجميع من ممارسة التدريبات الرياضية والاستمتاع بحياة صحية مليئة بالمرح من خلال الرياضة المجتمعية المنظمة والأنشطة المتعلقة بالصحة وأن يجعلوا الرياضة جزءا لا يتجزأ من حياتهم وتسهم في إيجاد جيل جديد من الأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة .// انتهى //17:48ت م