نانينغ 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسقاد المهاجم إدينسون كافاني منتخب بلاده الأوروغواي للفوز على منتخب ويلز بهدف دون رد اليوم في مدينة نانينغ الصينية ليتوج بكأس الصين الدولية الودية في كرة القدم .وسجل كافاني الهدف الوحيد في الدقيقة 49 وهو الهدف الـ42 لكافاني في مباراته الدولية المئة معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للاوروغواي بفارق 8 أهداف خلف الهداف التاريخي مهاجم برشلونة الاسباني لويس سواريز .ويعد الفوز الثاني للأوروغواي في دورة كأس الصين الدولية التي تدخل في اطار استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في روسيا، بعد الأول الجمعة على تشيكيا بثنائية لسواريز وكافاني .في المقابل، تأهلت ويلز الى المباراة النهائية للدورة بفوزها الصين المضيفة بستة أهداف دون رد ، وحلت تشيكيا ثالثة في الدورة بفوزها الكبير على الصين 4-1.// انتهى //17:48ت م