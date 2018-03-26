رياضي / كافاني يقود الأوروغواي للفوز على ويلز وإحراز كأس الصين الدولية
الاثنين 1439/7/9 هـ الموافق 2018/03/26 م واس
نانينغ 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واس
قاد المهاجم إدينسون كافاني منتخب بلاده الأوروغواي للفوز على منتخب ويلز بهدف دون رد اليوم في مدينة نانينغ الصينية ليتوج بكأس الصين الدولية الودية في كرة القدم .
وسجل كافاني الهدف الوحيد في الدقيقة 49 وهو الهدف الـ42 لكافاني في مباراته الدولية المئة معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للاوروغواي بفارق 8 أهداف خلف الهداف التاريخي مهاجم برشلونة الاسباني لويس سواريز .
ويعد الفوز الثاني للأوروغواي في دورة كأس الصين الدولية التي تدخل في اطار استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في روسيا، بعد الأول الجمعة على تشيكيا بثنائية لسواريز وكافاني .
في المقابل، تأهلت ويلز الى المباراة النهائية للدورة بفوزها الصين المضيفة بستة أهداف دون رد ، وحلت تشيكيا ثالثة في الدورة بفوزها الكبير على الصين 4-1.
// انتهى //
17:48ت م