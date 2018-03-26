الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستنطلق غداً منافسات بطولة المملكة لكرة اليد لدرجة الناشئين على صالة نادي الشباب بالرياض وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة 8 فرق هي المحمل والصواب والهداية والعربي والهدى والوحدة والشباب والجيل.وستقام 4 مباريات تبدأ من الثالثة عصراً بلقاء المحمل والصواب يليه عند الرابعة والنصف لقاء الهداية والعربي , ثم يلتقي عند السادسة مساءً الهدى والوحدة , وأخيراً يتواجه الشباب والجيل عند السابعة والنصف مساءً.// انتهى //17:49ت م