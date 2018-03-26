أبهــا 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسرعى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم حفل افتتاح "المؤتمر الدولي الأول للرياضيات وتطبيقاتها"، الذي ينظمه قسم الرياضيات بكلية العلوم في الجامعة ،وذلك في المدرجات المركزية بمقر الجامعة الرئيسي بأبها .وأكد مدير الجامعة في كلمته على أهمية اجتماع كوكبة متميزة من العلماء والباحثين في فضاء الرياضيات وتطبيقاتها الذي كان وما يزال منطلق لكثير من المنجزات البشرية التي خدمت الإنسان في كل مكان ، مبينا أن هذا المؤتمر الأول لقسم الرياضيات بالجامعة والذي يتطلع فيه أن يكون دورياً يعقد كل عامين ويدعى له العلماء والمتميزين من داخل المملكة وخارجها ليكون علامة مميزة لقسم الرياضيات بالجامعة .من جهته عبر رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور علي الخالدي في كلمته عن شكره لمدير الجامعة على اهتمامه ودعمه في إنجاح وإقامة هذا المؤتمر، لافتاً إلى أن إقامة مثل هذه المؤتمرات تسهم في مسايرة تطور الفكر العلمي ونشر المعرفة الفكرية ، مؤكداً على حرص القسم على إقامة هذا المؤتمر لتحقيق رؤيته التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وذلك للإسهام في إيجاد فضاء علمي إبداعي يجمع مجموعة من الباحثين العالميين والمحليين المتميزين من أجل بناء شراكات بحثية وعلمية .وأبان الخالدي إلى أنه سيتخلل المؤتمر محاضرات وورش عمل تربوية للمعلمين والمعلمات تم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" إيماناً من الجامعة بأهمية طرق تدريس الرياضيات لتخريج جيل قادر على استيعاب المتغيرات .عقب ذلك ألقى الدكتور منذر الفهيدان من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلمة المشاركين قدم فيها شكر لجامعة الملك خالد على إقامة مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها الرقي بالعملية التعليمية في المملكة وذلك من خلال استقطاب مشاركين متميزين في مجال علمي متجدد ومتطور مثل الرياضيات من مختلف دول العالم لتبادل المعلومات ونشر الثقافة العلمية، مشيراً إلى أن الجامعة من خلال إقامة هذا المؤتمر إضافة إلى دورها التعليمي تسعى للإسهام في بناء الإنسان كصانع للتقدم.وشاهد الحضور عرضاً لفيلم عن علم الرياضيات ودوره في نهضة العديد من العلوم الأخرى، واهتمام جامعة الملك خالد وتشجيعها للمعرفة والعلوم، إضافة إلى نبذة عن قسم الرياضيات والدرجات التي يمنحها لطلابه .// انتهى //17:49ت م