الليث 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسيواصل طلاب سنة الامتياز بكلية العلوم الصحية مراحل التدريب الميداني التي تعد ضمن خطط التدريب والتأهيل في مسار سنة الامتياز ، التي تعد ضمن تخصص الصحة العامة ، تشمل فترة الدراسة على " مكافحة العدوى ، والوبائيات ، والنواقل ، والتغذية ، و صحة وسلامة الغذاء ، والصحة المهنية يقضي طلاب تخصص الصحة العامة فترة تدريبهم التي تعد 12 شهراً في العديد من المصانع والمستشفيات ومركز الرعاية الصحية والأمانات والموافق الصحية الأخرى .وأوضح وكيل الكلية لشؤون المستشفيات الدكتور نايف المطيري أن برنامج سنة الامتياز التحق به نحو 48 طالبًا ، تلقوا في وقت سابق لقاء تعريفي يهدف لتعزيز الوعي لدى كل طالب في مرحلة التدريب ، شمل اللقاء تعريف عن آلية برنامج سنة الامتياز وحقوق وواجبات الطالب في هذه المرحلة، بالإضافة لأخلاقيات المهنة والصدق والأمانة والإخلاص طيلة فترة التدريب ، مبيناً أن الطالب يعد بمثابة الموظف يتحمل فيها مسؤوليات التدريب والإتقان والتعاون في بيئة التدريب التي ينتسب إليها.وأكد الدكتور المطيري أن فترة التدريب تهدف لتنمية الطالب وتقديمه لسوق العمل ليكون غراس الجهد الذي بذلة فترة تلقيه مرحل التعليم والتدريب والتطوير ليكون عوناً وذراعاً يسهم في خدمة الوطن والمجتمع بما أكتسبه من العلوم والمعرفة.// انتهى //17:49ت م