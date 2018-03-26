إسلام آباد 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسدان معالي رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد ــ باكستان ، الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش ، استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران عدة مدن في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية ومنها العاصمة الرياض.وقال معاليه، إنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه الميليشيات الغادرة الخارجة عن إجماع المجتمع الدولي والقوانين الدولية باستهداف بلاد الحرمين الشريفين والاعتداء على المقدسات الإسلامية ومرتاديها من الطائفين والمعتكفين والزائرين والمعتمرين والركع السجود ، وبحمد الله جميع تلك المحاولات العدائية بائت بالفشل ولم تزد جنودنا البواسل إلا إصراراً وعزيمة على صد عدوان هذه الفئة الباغية على البلاد والمقدسات والمكتسبات والمقدرات.وأكد معاليه أن أمن المملكة لا يمكن تجاوزه ، مبيناً أن الاعتداء على المدنيين والمدن الآمنة لا يقره شرع أو دين أو قانون أو فطرة إنسانية سوية ، وإن المملكة قيادة وشعباً ومقدسات ستبقى بإذن الله محفوظة بحفظ الله وستبقى حصناً منيعاً للإسلام وأهله.// انتهى //17:51ت م