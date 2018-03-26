عام / فرنسا تدين بشدة إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة
الاثنين 1439/7/9 هـ الموافق 2018/03/26 م واس
باريس 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واس
أدانت فرنسا اليوم بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ بالستية من الأراضي اليمنية تجاة المملكة العربية السعودية الليلة الماضية.
وقال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون-إيف لو دريان في بيان له اليوم " إن هذا العدوان يمثّل انتهاكاً جديداً لأمن المملكة وللسلام والاستقرار في المنطقة".
وجدد جون-إيف لو دريان دعم وتضامن فرنسا مع المملكة وبأنها ستواصل العمل مع شركائها من أجل مواجهة هذا التهديد.
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17:52ت م