باريس 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأدانت فرنسا اليوم بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ بالستية من الأراضي اليمنية تجاة المملكة العربية السعودية الليلة الماضية.وقال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون-إيف لو دريان في بيان له اليوم " إن هذا العدوان يمثّل انتهاكاً جديداً لأمن المملكة وللسلام والاستقرار في المنطقة".وجدد جون-إيف لو دريان دعم وتضامن فرنسا مع المملكة وبأنها ستواصل العمل مع شركائها من أجل مواجهة هذا التهديد.// انتهى //17:52ت م