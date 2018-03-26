تونس 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسبدأت بمدينة الحمامات التونسية اليوم ، أعمال الاجتماع التاسع للهيئات الرقابية العربية للطاقة الذرية ، بمشاركة المسؤولين العاملين في الهيئات الرقابية واللجان الوطنية المعنية بخطط الطوارئ النووية والإشعاعية وممثلي الدول الأعضاء بالهيئة العربية للطاقة الذرية .ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع رئيس الشبكة العربية للهيئات الرقابية المستشار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالرحمن العرفج .وأكد المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي في كلمته الافتتاحية أهمية الاجتماع على مستوى المواضيع التي يناقشها والمتعلقة بالأمن النووي ومعاهداته والضمانات والطوارئ، مشدداً على ضرورة أن تكون السلطة الرقابية مستقلة وفعالة ومجهزة بشرياً ومادياً في كل دولة لديها برامج تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .ويبحث الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام عدة موضوعات تتعلق بالمكونات المتكاملة لخطة الطوارئ على المستوى الوطني للاستجابة والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية، ومستجدات تأسيس وتطوير الهيئات الرقابية في الدول العربية والشبكة العربية للهيئات الرقابية، وجوانب التقدم في التعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الإقليميين والدوليين مع النظر في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمان النووي .// انتهى //17:52ت م