البيضاء 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسلقي ثمانية من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم اليوم بينهم قيادي ميداني في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة بين مديريتي ناطع والملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.وقال مصدر عسكري وفقاً لوكالة الانباء اليمنية إن مواجهات اندلعت صباح اليوم بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمليشيات الانقلابية غربي سلسلة جبال الظهر الاستراتيجي ، الفاصلة بين مديريتي ناطع والملاجم بالمحافظة, أسفرت عن مقتل ثمانية من الميليشيا بينهم قائد المليشيات في موقع فضحة.// انتهى //17:53ت م