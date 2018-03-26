القاهرة 09 رجب 1439هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسعقد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، اجتماع عاجل مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جبريلا بارون بحضور وفد يمني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي، لبحث تداعيات إطلاق ميليشيا الحوثي لصواريخ بالستية إيرانية الصنع استهدفت المملكة العربية السعودية.وأبلغ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم رئيس الاتحاد البرلماني الدولي – وفقا لبيان وزعه مكتب رئيس البرلمان بالقاهرة-، بموقف البرلمان العربي الرافض والمُدين لما قامت به ميليشيات الحوثي بإطلاق صواريخ بالستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا العمل تحدٍ واضح وصريح وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.وطالب رئيس البرلمان العربي، بأن يكون للاتحاد البرلماني الدولي موقف واضح وصريح تجاه هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي بموقف قوي لردع النظام الإيراني وتدخلاته بأمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم الميليشيات في العالم العربي التي تهدف إلى إحداث الفوضى في المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول العربية، مُديناً تزويد النظام الإيراني ميليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ بالستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة العربية السعودية والأراضي المقدسة فيها.وأكد موقف البرلمان العربي بدعم ما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها واستقراراها، كما ثمن قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي في اليمن لاسترداد الشرعية والتصدي لكل من يهدد أمن المنطقة العربية ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.// انتهى //17:54ت م