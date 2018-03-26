الجزائر 09 رجب 1439هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم ، المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " مينا " حافظ غانم ، وذلك في إطار انعقاد الندوة الدولية حول الاقتصاد الرقمي وتطوير الابتكار في الجزائر.وتناول اللقاء وفق بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية ، أبرز محاور الندوة التي بدأت أعمالها بالجزائر العاصمة اليوم وتستمر على مدى يومين .// انتهى //17:54ت م