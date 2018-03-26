عام / رئيس الوزراء الجزائري يلتقي المدير العام لصندوق النقد العربي ومسؤولاً في البنك الدولي
الاثنين 1439/7/9 هـ الموافق 2018/03/26 م واس
الجزائر 09 رجب 1439هـ الموافق 26 مارس 2018 م واس
التقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم ، المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " مينا " حافظ غانم ، وذلك في إطار انعقاد الندوة الدولية حول الاقتصاد الرقمي وتطوير الابتكار في الجزائر.
وتناول اللقاء وفق بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية ، أبرز محاور الندوة التي بدأت أعمالها بالجزائر العاصمة اليوم وتستمر على مدى يومين .
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17:54ت م