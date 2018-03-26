الباحة 09 رجب 1439هـ الموافق 26 مارس 2018م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة ، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام ورعاية بالوطن والمواطن وما يقومان به من جهود كبيرة لنهضة بلاد الحرمين ، سائلاً الله أن يدم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة .جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم جلسة مجلس المنطقة في دورته الأولى للعام المالي الحالي 1439 -1440هـ ، التي رحب فيها سموه بوكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للتنمية القطاعية الأستاذ مساعد بن عبدالله الحميدان لعضوية مجلس المنطقة .واستعرض سمو أمير الباحة خلال كلمته الزيارات التي قام بها سموه لعدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة التي دشن وافتتح خلالها بعض المشاريع التنموية بالمنطقة ، المتضمنة مشروعات المدينة الجامعية ، مشيراً سموه إلى لقاءاته مع عدد من الوفود التي زارت المنطقة خلال الفترة الماضية .وبين سموه أهمية حل جميع المعوقات التي تعترض تنفيذ بعض المشروعات بالمنطقة وسرعة إنجازها بما يعود بالنفع والفائدة للمنطقة والمواطنين ، مشيداً سموه بجهود عدد من الإدارات الخدمية في إيجاد الحلول المناسبة للمشروعات المتعثرة الأمر الذي ساعد على إنجاز المطلوب منها ، مشدداً على المجلس بصفته أحد أهم قوائم العمل بالمنطقة له قرارات تتضمن موافقة مدراء أغلبية الدوائر الحكومية وأهالي المنطقة ومعتمد من سموه وواجب التنفيذ حسب اللائحة التنفيذية والتعليمات ، بأنه يجب متابعتها وتنفيذها ، مؤكداً بأنه سيتم محاسبة أي مقصر في تنفيذ ما من شانه خدمة المنطقة وأهالها .ووجه الأمير حسام بن سعود بأهمية إعادة النظر في اللجان المنبثقة من المجلس والعمل على إعادة تشكيلها مع أهمية تقييم عمل اللجان والإبقاء على اللجان التي يتم الاستفادة منها لتقديم خدمات أفضل ووفق آلية عمل واضحة تسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة في ضل الدعم الغير محدود من قبل الحكومة الرشيدة - أيدها الله - .من جانبه أوضح أمين عام مجلس منطقة الباحة علي ناصر بشية ، أن المجلس اطلع خلال جلسته على الدعوة الواردة من مجلس الشورى من أجل المناقشة في كل ما من شأنه تعزيز التعاون والتكامل بين المجلسين، كما اطلع المجلس على الميزانيات الواردة من الإدارات الحكومية بالمنطقة ، وكذلك على محاضر لجان التنسيق والمتابعة في دورته السادسة والعشرين للعام المالي 1439-1440هـ , ، والخدمات والمرافق العامة , والتنمية الاجتماعية الأسرية , والتنمية الزراعية وتطوير الغابات ، والخدمات الصحية والبيئية ، والتنمية الاقتصادية والسياحية ،والتعليم والثقافة والشباب ، والتنمية الإدارية والقوى العاملة.بعد ذلك ناقش المجتمعون عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال , واتخذت بشأنها عدد من التوصيات والقرارات .حضر الجلسة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس المجلس الدكتور عقاب بن صقر اللويحق.// انتهى //17:55ت م