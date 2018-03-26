الوجه 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسنفذ الدفاع المدني بمحافظة الوجه اليوم , خطة فرضية بالمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالمحافظة , عبارة عن وجود بلاغ عن حريق داخل قسم الحاسب الآلي واحتجاز مدربين ومتدربين داخل القسم ، وذلك بمشاركة الجهات المختصة ( المستشفى ، الهلال الأحمر ، الشرطة ) .وأوضح مدير المعهد ومشرف الكلية التقنية بالوجه المهندس هاني الشمراني أن هذه الفرضية تأتي ضمن خطة السلامة المهنية بالمعهد وفرع الكلية التقنية ، وذلك للتأكد من جاهزية وسائل السلامة واستعداد الجميع في حالة وجود حريق لا سمح الله مقدماَ شكره وتقديره لإدارة الدفاع المدني بالوجه والجهات المشاركة في تنفيذ الخطة .// انتهى //19:21ت م