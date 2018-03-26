طرابلس 09 رجب 1438ه الموافق 26 مارس 2018 م واسقدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مساعدات إنسانية لنازحي تاورغاء في منطقة "قرارة القطف" شرقي بني وليد بليبيا .وأوضحت المنظمة في بيان أنها قامت خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع الجمعية الليبية للمصالحة الوطنية والأعمال الخيرية بتركيب الإضاءة في دورات المياه في منطقة قرارة القطف للعائلات النازحة من تاورغاء .واضاف البيان ان التحسينات رغم بساطتها الا انها تحدث فرقاً كبيراً في الحفاظ على سلامة الأطفال والنساء .وكانت اليونيسيف قد أعلنت أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية، داعية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة وإنهاء العنف من أجل أطفال ليبيا .// انتهى //19:43ت م