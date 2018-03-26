عام / اليونسيف تقدم مساعدات إنسانية لنازحي تاورغاء بليبيا
الاثنين 1439/7/9 هـ الموافق 2018/03/26 م واس
طرابلس 09 رجب 1438ه الموافق 26 مارس 2018 م واس
قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مساعدات إنسانية لنازحي تاورغاء في منطقة "قرارة القطف" شرقي بني وليد بليبيا .
وأوضحت المنظمة في بيان أنها قامت خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع الجمعية الليبية للمصالحة الوطنية والأعمال الخيرية بتركيب الإضاءة في دورات المياه في منطقة قرارة القطف للعائلات النازحة من تاورغاء .
واضاف البيان ان التحسينات رغم بساطتها الا انها تحدث فرقاً كبيراً في الحفاظ على سلامة الأطفال والنساء .
وكانت اليونيسيف قد أعلنت أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية، داعية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة وإنهاء العنف من أجل أطفال ليبيا .
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19:43ت م