الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسالتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الْيَوْمَ النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي جوان بولاشيك بحضور السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات اليمنية الامريكية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وعد الوزير اليمني وفقاً لوكالة الانباء اليمنية أن إطلاق الميلشيات الحوثية الصواريخ خلال زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد للعاصمة صنعاء مارتن جريفيث هو رسالة إيرانية واضحة لمنع أي مفاوضات تهدف الى تحقيق السلام.وأشار إلى أن هذا الاعتداء الحوثي السافر على أمن المملكة ومواطنيها رسالة أخرى جليَّة إلى الاتحاد الأوروبي ووفد السفراء الأوروبيين لدى اليمن الذين زاروا العاصمة صنعاء في مهمة إنسانية بأن الميليشيا لا ترغب في السلام وأن الوضع القائم بالنسبة لها هو وضع مثالي تجبي فيه الأموال.من جهتها أكدت السفيرة جوان بولاشيك دعم الحكومة الأمريكية الثابت للحكومة اليمنية وللشعب اليمني وادانة حكومة بلادها للاعتداء الحوثي على الشعب اليمني وعلى أمن المملكة العربية السعودية واستهداف مدنها بالصواريخ الباليستية.// انتهى //19:50ت م