الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستطلق جامعة الملك سعود ممثلة في إدارة الجمعيات العلمية, فعاليات الملتقى الخامس للجمعيات العلمية وذلك يوم الأربعاء 18 /7 /1439هـ الموافق 4 /4 /2018م بفندق كراون بلازا.وأوضح المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء، أن الملتقى في نسخته الخامسة يتميز بمواكبته لرؤية المملكة 2030 التنموية، وبرنامج التحول الوطني. وأبان أن الملتقى سيناقش في جلسته الأولى "استراتيجية التخطيط والاستثمار في الجمعيات العلمية" ، وسيتحدث فيها كلاً من سمو الأمير الدكتور خالد المشاري (عضو مجلس الشورى) والدكتورة ريم بنت أحمد الفريان (مديرة إدارة القطاع النسائي في مجلس الغرف السعودية)، والدكتور أحمد بن محمد الحازمي (مدير شؤون البيئة في سابك سابقاً) والدكتور إبراهيم بن عبدالواحد عارف (رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة والمشرف على كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبيئة والحياة الفطرية) .وتتناول الجلسة الثانية " دور الجمعيات العلمية واستثمار الموارد لخدمة المجتمع"، سيتحدث من خلالها كلاً من الدكتورة نوره بنت عبدالرحمن اليوسف (عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية) والدكتورة منيرة بنت محمد الرشيد ( مدير إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن) والدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم (رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة) والدكتور زيد بن عبدالله العثمان (رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السعودية) والدكتور محمد بن صالح الحجاج (رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر)، وسيدير الحوار في الجلستين الأستاذ خالد بن أحمد مدخلي (مدير قناة الإخبارية السعودية) .ويصاحب الملتقى ورش عمل، حيث سيُطرح موضوع "الأنظمة واللوائح والمساندة القانونية للجمعيات العلمية" من خلال الأستاذ علي بن عبدالرحمن الحميدان (مستشار الإدارة القانونية بوزارة التعليم)، في حين سيناقش الدكتور عبدالله بن محمد العمري "رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض "الاستثمار في المجلات العلمية المحكمة للجمعيات"، وسيتحدث الدكتور ناصر بن سعد العجمي (رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة) عن "التخطيط لاستثمار الفرص للجمعيات العلمية"، على أن يناقش "معايير تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية السنوي" الدكتور تركي بن عبدالعزيز التميم (عضو اللجنة الدائمة للجمعيات العلمية والمشرف على وحدة تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية).كما سيقام معرض مصاحب على هامش الملتقى الخامس للجمعيات العلمية تشارك فيه الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود وعددها 52 جمعية علمية وبحثية في مختلف التخصصات والمجالات (صحية، علمية، إنسانية)، ولديها كثير من النشاطات المتعلقة بإقامة ورش العمل والندوات، كذلك المؤتمرات المتعلقة بتخصص كل جمعية من الجمعيات.مما يذكر أن إدارة الجمعيات العلمية تهدف إلى تطوير الأداء العلمي والمهني للجمعيات العلمية من خلال تقديم المشورة الإدارية في المجالات المختلفة للجمعيات العلمية، وتسهيل أعمال الجمعيات العلمية لما فيه خدمة أعضائها ومنسوبيها والمجتمع، إلى جانب سعيها الدائم إلى تحقيق التواصل بين الجمعيات العلمية وإدارة الجامعة والهيئات والمؤسسات والمهنية، وتنمية مخرجات مختلف الجمعيات البحثية والعمل على تطويرها وتنشيطها.// انتهى //19:55ت م