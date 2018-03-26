الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستنطلق غداً , منافسات الجولة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم , وذلك بإقامة أربع مباريات .وعلى استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة , يلتقي فريق المجزل مع ضيفه نجران , حيث يسعى المجزل لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية , بعد أن تمكن في الجولة الماضية من الانتصار على ضمك بهدفين مقابل هدف رفع بها رصيده إلى 29 في المركز الحادي عشر , فيما يحتل فريق نجران المرتبة السادسة عشرة و الأخير للمسابقة برصيد 25 نقطة .ويستقبل فريق الطائي نظيره العروبة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل , في مباراة يسعى من خلالها الطائي للتقدم أكثر على سلم الترتيب والاقتراب أكثر من الظفر ببطاقة الصعود لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم , حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 45 نقطة ، وبفارق 7 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الأول , في المقابل يدخل العروبة المباراة وهو في المركز التاسع وبرصيد 35 نقطة .وفي المباراة الثالثة وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر , يلعب فريق الخليج أمام الشعلة , ويدخل الخليج المباراة وهو في المركز التاسع وبرصيد 37 نقطة , فيما يسعى الشعلة للظفر بالنقاط الثلاث والتقدم أكثر على سلم ترتيب الدوري حيث يحتل الشعلة المرتبة السادسة للترتيب برصيد 39 نقطة .وفي آخر مباريات الغد , يلعب على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة , فريق الوحدة أمام ضيفه هجر , ويسعى الوحدة المتصدر من خلال اللقاء الاقتراب أكثر من ضمان التأهل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل , حيث يحتل الوحدة المركز الأول في صدارة ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن الحزم صاحب المركز الثاني الذي يمتلك في رصيده 49 نقطة , فيما يدخل هجر المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 40 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوحدة .ومع اقتراب منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم , فإن منافسات الدوري هذا العام شهدت تسجيل 591 هدفاً بنهاية الجولة الماضية , ولعبت حتى الآن 208 مباريات حضر فيها الانتصار في 149 مناسبة , و 59 تعادلاً , 45 منها ايجابي و 14 انتهى بالتعادل السلبي .وفي قائمة ترتيب المسابقة , يتصدر لاعب فريق الطائي مشاري جديع , قائمة الهدافين بـ 18هدفاً , يليه محمد رواف لاعب العروبة و سيدفالدو بريرا لاعب المجزل بـ 13 ,// انتهى //20:13ت م