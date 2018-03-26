‏الباحة 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستطلق جامعة الباحة ممثلة بمركز ريادة الأعمال الموقع الخاص بمسابقة الشركات الناشئة " ستارت آب " الباحة نهاية الشهر الحالي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.وتهدف المسابقة إلى تعليم أساسيات بناء المشاريع الناشئة وتطويرها، كما تستهدف هواة الإبداع من مبتكري ومصممي الأعمال مع المطورين وأصحاب الأعمال والمستثمرين في مكان واحد.وتتيح المسابقة المجال لأصحاب المهارات لتقديم أنفسهم والانضمام للعمل مع أصحاب الأفكار الناجحة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بريادة الأعمال بالمملكة.وأكد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن الجامعة تهدف من هذه البرامج تمكين الشباب من خلال إرشادهم وتدريبهم على ريادة الأعمال التي تعد مواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتحفيزًا للاقتصاد المبني على المعرفة ورفع الناتج المحلي من خلال تسخير طاقات الشباب المعرفية والفكرية لاستثمار المقومات السياحية والطبيعية للمشاركة التنموية بمنطقة الباحة.من جانبه، بين مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة الدكتور زياد الزايدي أن المركز يتبنى هذه المبادرات لإتاحة الفرصة للشباب سواء من طلاب وطالبات الجامعة أو أبناء المنطقة ليقدموا أفكارهم الريادية ومن ثم تقديم العون والتوجيه اللازم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم للبدء في مشروعاتهم الريادية.وأفاد الدكتور الزيادي أن المسابقة يتخللها العديد من فعاليات وورش العمل والبرامج التدريبية المصاحبة التي تعقد خلال الفترة 26 - 28 من شهر رجب 1439 هـ، بالمدينة الجامعية بالعقيق, مبيناً أن المشاركة تتم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.bustartup.org/.//انتهى//20:14ت م