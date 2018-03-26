الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم , عن ملفي المترشحة لاستضافة مونديال 2026، حيث تقدمت المغرب بملف، في المقابل تقدمت الولايات المتحدة الاميركية والمكسيك وكندا بملف واحد لإستضافة الحدث المنتظر ، على أن يتم الاعلان عن اسم البلد المستضيف يوم الـ 13 من يونيو المقبل , وقبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم بروسيا .ومن المنتظر أن تشهد نسخة عام 2026 م مشاركة 48 منتخباً , للمرة الأولى في تاريخ منافسات كأس العالم .// انتهى //20:15ت م