تبوك 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسبلغ عدد دور النشر المشاركة في معرض الكتاب الأول بمنطقة تبوك 80 داراً للنشر، منها 7 أجنحة للجهات الحكومية , و9 للجهات أهلية بالمنطقة , إضافة إلى جناح الرئاسة العامة للحرمين الشريفين التي تشارك كضيف شرف في المعرض .وأعلنت جامعة تبوك مواعيد زيارات المعرض لجميع الأسر للفترة القادمة من عمر المعرض الذي يستمر لمدة 7 أيام ويحمل عنوان " نقرأ لمستقل واعد " , حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً , والفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف مساء وحتى الساعة العاشرة والنصف من مساء كل يوم , وذلك بمقر المعرض في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك , ماعدا يوم الجمعة فيبدأ المعرض فعالياته في الفترة المسائية .ويأتي معرض الكتاب الأول بالمنطقة الذي تنظمه جامعة تبوك , ضمن اهتمامات الجامعة التي تهدف من خلاله إلى تفعيل دورها العلمي والثقافي لخدمة المجتمع المحلي بمنطقة تبوك، حيث يعد المعرض منهلاً من مصادر العلم والمعرفة والوعي الثقافي بما يحويه من كتب ومجالات علمية مختلفة// انتهى //20:16ت م