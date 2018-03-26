الخرطوم 9 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستشارك السودان في اجتماعات الدورة غير العادية رقم (61) للمجلس الوزاري للايقاد التي بدأت أعمالها اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإيقاد وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي.ورأس الوفد السوداني إلى الدورة وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور، وتتناول الاجتماعات السبل الكفيلة بدفع مسار تحقيق السلام بجنوب السودان عبر مبادرة تنشيط اتفاق السلام التي ستستأنف المرحلة الثانية منها بالتركيز على قضايا الحكم والترتيبات الأمنية.// انتهى //20:18ت م