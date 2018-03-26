الدوادمي 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم الموهوبات اليوم, المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني لمعلمات فصول الموهوبات والمنعقدة بالثانوية الثالثة للبنات, حيث بلغ عدد المستهدفات من البرنامج " 30 " معلمة من معلمات فصول الموهوبات ومعلمات الموهوبات بواقع " 30 " ساعة تدريبية.وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات بالإدارة أشواق بنت سعد الطخيس أن البرنامج الوزاري يركز على تعريف معلمات فصول الموهوبات ومعلمات الموهوبات بالنظريات الخاصة بالموهوبين وإستراتيجيات تدريسهم ومهارات التفكير المستخدمة في ذلك.وأشارت إلى أن المرحلة سيعقبها العديد من المراحل التي تسعى لتعزيز أهداف وزارة التعليم التي رسمتها لرعاية الموهوبين والموهوبات في مدارس التعليم ورعاية المعلمين والمعلمات في هذا المجال.// انتهى //20:23ت م