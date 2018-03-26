السيح 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واس‏‏أودع فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالخرج "إنسان" اليوم مبلغ ( 2,898,900 ) ريال في حسابات أسر المستفيدين من خدمات فرع الجمعية ، للربع الأول من عام 2018 والبالغ عددهم (3362) مستفيد ومستفيدة في مدينة السيح وفي مراكز وقرى الخرج ، والمستفيدين بمحافظة الدلم ، من ‏خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر ، وتشمل المبالغ المالية والتموين الغذائي والكساء .‏ ويحرص فرع الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام بالخرج على إيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر بشكل منتظم ، لسد احتياجات المستفيدين ، وتأمين التزامات الأسر الأساسية ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تسخير التقنية الحديثة ، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع لحفظ كرامة المستفيدين الذين ترعاهم الجمعية ، والتخفيف على الأسر ، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة ودون فرض منتج معيّن عليهم.// انتهى //20:25ت م