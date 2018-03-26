المدينة المنورة 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستُنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، معرض الكتاب والمعلومات الخامس والثلاثين خلال الفترة من 16-28 رجب الجاري بمقر الجامعة.وأوضح معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض الكتاب والمعلومات ستشهد مشاركة نحو 200 مؤسسة ثقافية ودار نشر وطباعة وتوزيع, مُشيراً إلى أنه تم تخصيص فترتين لأوقات زيارة المعرض لكافة الزوار من الأفراد والعوائل، بحيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ 12:30 ثانية ظهراً، والفترة الثانية من الـ5 عصراً حتى الـ 10:30 ليلاً.// انتهى //21:14ت م