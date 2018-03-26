ظهران الجنوب 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسنظمت وحدة التربية الخاصة بتعليم ظهران الجنوب اليوم ، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون ، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية طارق آل فرحان ومدير الإشراف التربوي علي حسين الوادعي ومشرف ومعلمي وطلاب التربية الخاصة، وذلك بمقر الإدارة.وأكد آل فرحان حرص الإدارة التعليمية على مشاركة الأطفال المصابين وأسرهم في هذه المناسبة، التي ترمي إلى مساعدة أطفال متلازمة "داون" على الإندماج مع المجتمع ,وتنمي عقلية الطفل، وتساعده في الانطلاق في مجتمعه بصحة متكاملة , مشيراً إلى أن الاحتفالية تتضمن عدداً من البرامج لتفعيل المناسبة .// انتهى //21:26ت م