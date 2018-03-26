عام / أمر ملكي : تعيين الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مديرًا لجامعة أم القرى
الاثنين 1439/7/9 هـ الموافق 2018/03/26 م واس
الرياض 9 رجب 1439هـ الموافق 26 مارس 2018م واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
الرقم : أ / 190
التاريخ 9 / 7 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الدكتور / عبدالله بن عمر بن عبدالله بافيل مديراً لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// انتهى //
21:30ت م