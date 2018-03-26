الرياض 9 رجب 1439هـ الموافق 26 مارس 2018م واسصدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-الرقم : أ / 190التاريخ 9 / 7 / 1439هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .أمرنا بما هو آت :أولاً : يعين الدكتور / عبدالله بن عمر بن عبدالله بافيل مديراً لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة .ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //21:30ت م