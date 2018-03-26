كما استعرض العقيد تركي المالكي أحد الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها على مدينة الرياض في التاسع عشر من ديسمبر التي تثبت تورط النظام الإيراني في تزويد الميليشيا الحوثية الإرهابية المسلحة بصواريخ بالستية , مشيراً إلى أن استهداف العاصمة الرياض التي يسكنها 8 مليون من السكان المدنيين وإدعاء الميليشيا الحوثية المسلحة باستهداف الأعيان المدنية يخالف القانون الدولي والإنساني , مشدداً على أنه يجب محاسبة النظام الإيراني في تزويد الميليشيا الحوثية المسلحة بمثل هذه الصواريخ النوعية لوقف تدفق هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية حول العالم.فيما تم استعرض بعض الصواريخ الإيرانية ومنها زلزال 2 , وزلزال 3 , و صاروخ صياد 2 , مؤكداً سيطرة قوات التحالف على بعض هذه الصواريخ , إضافة إلى تدمير النظام الموجود في مطار صنعاء باتخاذه ثكنة عسكرية في مخالفة للقانون الدولي واستهداف المدنيين وتزويد الميليشيا الحوثية بمثل هذه الصواريخ التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي وهي مسؤولية واجبة على المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه المحاولات.وأوضح أنه من خلال إطلاق الصواريخ البالستية يتبين أن 87 في المئة من الصواريخ البالستية المطلقة على المملكة العربية السعودية التي بلغ عددها حتى اليوم 104 صواريخ بالستية تم إطلاقها على المدن السعودية ومنها مكة المكرمة وكذلك الرياض , مبيناً أن معظم الصواريخ البالستية تأتي من محافظة صعدة وكذلك من شمال عمران وهي مقر أو مكان الميليشيا الحوثية التي يكون دعم الأسلحة من خلال النظام الإيراني تستقر في محافظة صعدة وفي عمران.// يتبع //21:59ت م