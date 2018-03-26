عام / سمو نائب أمير منطقة الرياض يتفقد المصابين والمواقع المتضررة من شظايا الصاروخ إضافة أولى وأخيرة
الاثنين 1439/7/9 هـ الموافق 2018/03/26 م واس
وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض : " ماحدث يؤكد ما أثبتته المملكة عن هذه المليشيات الإرهابية ، والجميع في القطاعات العسكرية والأمنية أدوا عملهم على أكمل وجه " , معرباً سموه عن تقديره لمشاعر المواطنين والمقيمين وردة فعلهم الوطنية والطيبة .
وأضاف سموه " تابعت حالة المصابين ، والمعنويات ولله الحمد مرتفعة وفي طريقهم للشفاء الكامل بإذن الله " .
واستمع سموه لشرح عن الحالة الطبية للمرضى موجهاً بتقديم كافة الخدمات الصحية لهم ومتابعتهم حتى يتماثلوا للشفاء ومغادرة المستشفى - بإذن الله - .
وكان سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن قد قام بزيارة لمواقع التضرر من الشظايا واطلع على الترتيبات المعمول بها وإجراءات السلامة وإزالة الضرر .
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22:21ت م