وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض : " ماحدث يؤكد ما أثبتته المملكة عن هذه المليشيات الإرهابية ، والجميع في القطاعات العسكرية والأمنية أدوا عملهم على أكمل وجه " , معرباً سموه عن تقديره لمشاعر المواطنين والمقيمين وردة فعلهم الوطنية والطيبة .وأضاف سموه " تابعت حالة المصابين ، والمعنويات ولله الحمد مرتفعة وفي طريقهم للشفاء الكامل بإذن الله " .واستمع سموه لشرح عن الحالة الطبية للمرضى موجهاً بتقديم كافة الخدمات الصحية لهم ومتابعتهم حتى يتماثلوا للشفاء ومغادرة المستشفى - بإذن الله - .وكان سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن قد قام بزيارة لمواقع التضرر من الشظايا واطلع على الترتيبات المعمول بها وإجراءات السلامة وإزالة الضرر .// انتهى //22:21ت م