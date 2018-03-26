وقدم العقيد المالكي شرحاً من خلال مجموعة من الصور عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتدريب على منظومة الصواريخ بوجود 2 من الخبراء من النظام الإيراني , موضحا فيها العربة الخاصة بصاروخ "صياد" حيث تم تهريب المنظومة ومحاولة تهريب الصواريخ مع ملاحظة تطابق المنظومة والكتابة الموجودة على المنظومة وهي الجيل الأول من إنتاج إيران لمثل هذه الصواريخ , كما بين إحدى المقبوضات في الشحنة مع صاروخ "صياد" وهي عبارة عن رادار إفتراضي لحركة الملاحة الجوية والصورة الرادارية في محاولة لتزويد الميليشيا الحوثية بهذه المنظومة, وهي عبارة عن رادار يستقبل الموجهات سواءً كانت موجات الاتصالات أو الستالايت ويتم تحديد الملاحة الجوية والصورة الرادارية ليتم مزامنتها مع استخدام الصواريخ وكذلك المنظومة .

وشدد المالكي إلى أن قوات التحالف ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات بما يحفظ الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية ودول الخليج, لافتا الانتباه إلى أن هناك واجب وإجراءات من المجتمع الدولي لمحاسبة إيران لانتهاكها للقانون الدولي والإنساني وكذلك انتهاكات القرارات الأممية بما فيها قرار 2216 و القرار 2231 , وعلى إيران أن تتوقف عن دعم الجماعات والمنظمات الإرهابية, مشبهاً إيران كالزائدة الدودية في جسد العالم وعليها أن تصلح نفسها أو سيقوم العالم بإصلاح الوضع الإيراني.

وفيما يخص قطر ومشاركتها أوضح العقيد المالكي أنها كانت بقرار سياسي وتم إنهاءها بقرار سياسي ، مؤكداً أنه إذا توقف النظام الإيراني عن تزويد مليشيا الحوثية المسلحة بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والطوارد المفخخة سيصبح اليمن أمن مستقر - بإذن الله تعالى - .

// انتهى //

22:25ت م