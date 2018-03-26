مكة المكرمة 9 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأدان مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي باسمه وباسم المؤسسات والجاليات الإسلامية التي تتعاون معه في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية من الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين, داعين العالم الإنساني والإسلامي والعربي بالوقوف إلى جانب الحق الذي عليه المملكة العربية السعودية لردع الحوثيين ومن ورائهم إيران.وقال رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أحمد علي الصيفي في بيان أصدره اليوم : "مرة تلوَ المرة ها هي المملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين واحة الأمن والأمان والسلم والإيمان تتعرض إلى اعتداء سافر بصواريخ الحقد والإرهاب من مليشيات الحوثي الإرهابية.وأضاف أن الاستهداف الجبان للآمنين ولأماكن مختلفة من أراضي المملكة العربية السعودية والذي لولا الدفاعات الأرضية وسهر الدولة وجيشها على حماية الأرض والعرض والشعب لأحدث أضراراً بالغة في الأرواح والممتلكات وإن هذا التجرؤ الوقح وهذه الخسة والنذالة ما كان ليحدث لولا الدعم الإيراني السافر.ودعا الصيفي الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم وأن يحفظ المملكة ملكا وحكومة وشعبا من كيد الكائدين وعبث العابثين، وأن يجعل بأسهم فيما بينهم شديدا .// انتهى //22:30ت م