عمان 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في منتجع البحر الميت جنوب الأردن اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول.وأعرب العاهل الأردني عن تقديره لدور "الأونروا" وضرورة مواصلة دورها الإنساني تجاه اللاجئين، مؤكدًا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الدعم الكافي للوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم كامل خدماتها للاجئين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية.// انتهى //23:14ت م