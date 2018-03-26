الرياض 09 رجب 1439 هأ الموافق 26 مارس 2018 م واسنوه سفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد ، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لحفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية واهتمامه برجال الأدب والثقافة والعلم بشتى مجالاته وأبعاده ودعم الثقافة والأدب .وقال بن قايد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : نحن نتابع باهتمام وبفخر واعتزاز هذه العناية والاهتمام بالمبدعين سواء في العالم العربي والإسلامي أو بمبدعين قدموا كل جديد في المجالات العلمية المتخصصة، وهذا يندرج في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 للوقوف على ما تشهده من تطورات في شتى المجالات بداية بالاقتصاد إلى التقنية إلى العلوم إلى الأدب والثقافة، التي يوليها خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - اهتماماً خاصاً لتشجيع المبدعين ولرعاية الإبداع والفن، مشيداً باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بالأدب والثقافة وبالإنجاز العلمي والمعرفي.وأوضح أن حصول الدكتور شكري المبخوت ، على الجائزة عن فرع " اللغة العربية والأدب " جاء نتيجة عمل ومثابرة ، فقد جاهد وكابد من أجل الحصول عليها، وبالتالي تكريم الدكتور المبخوت هو تكريم للأدب والثقافة في تونس وتكريم لرجالات العلم والأدب والثقافة في بلد إعتاد أن يجد بين أشقائه في المملكة كل الترحاب والاهتمام بما ينشر وبما ينتج من أعمال أدبية وفكرية.وقدم السفير التونسي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على اهتمامه بالثقافة والأدب والعلوم والمبدعين في العالم العربي.// انتهى //23:19ت م